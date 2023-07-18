انت الان تتابع "الحصيني": غدًا بداية السنة الهجرية الجديدة.. وعاشوراء الجمعة الموافق 28 يوليو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - قال الباحث في الطقس عضو لجنة تسميات المناخية، الدكتور عبدالعزيز بن محمد الحصيني، إنه حسب الحسابات الفلكية فإن اليوم الثلاثاء 30 ذي الحجة 1444هــ، الموافق 18 يوليو، هو آخر السنة الهجرية 1444هــ؛ وبذلك يكون يوم الأربعاء 19 يوليو بداية السنة الهجرية الجديدة 1445هــ، وعاشوراء سيكون يوم الجمعة الموافق 28 يوليو 2023م.

وأكد "الحصيني" أن المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية هي الجهة المخولة بتحديد ذلك حسبما يرد إليها من شهود. والله أعلم.

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