انت الان تتابع بعد تحذير صحي.. السعودية تحظر استيراد الدواجن والبيض من مقاطعة بولندية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 يوليو 2023, 9:40 مساءً

فرضت السعودية حظرًا مؤقتًا على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتها وتجهيزاتها من مقاطعة "Malopolskie" البولندية، وذلك بسبب تفشي فيروس إنفلونزا الطيور شديد الضراوة. وفي التفاصيل، تم اتخاذ القرار بناءً على برقية الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، وتحذير منظمة الصحة العالمية للصحة الحيوانية بتفشي المرض في المقاطعة المذكورة. وتأتي هذه الإجراءات في إطار الالتزام بالمعايير الدولية والاحترازية المتبعة للحد من انتشار الأمراض المعدية وضمان الصحة العامة وسلامة المستهلكين.

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