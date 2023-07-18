انت الان تتابع هلال محرم.. أحد المترائين شاهده في تمير ولم يُرَ في سدير.. و"المنيع" يؤكد غروبه قبل الشمس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 يوليو 2023, 10:50 مساءً

كَثُر الجدل حول رؤية هلال محرم مساء أمس؛ فبينما أكد عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع أن هلال محرم لن يُرى مغرب الاثنين؛ لأنه سيغرب قبل الشمس بـ 5 دقائق، علمت "الخليج 365" أن مترائيًا واحدًا شاهده في مرصد سدير، فيما لم يتمكن أي شخص آخر من مشاهدته في مرصد حوطة سدير بسبب الغيوم. وفي التفاصيل، أصدر الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع بيانًا حول رؤية هلال محرم، أكد فيه أن اليوم الثلاثاء هو الثلاثين من شهر ذي الحجة، وأن الهلال لن يُرى مساء الاثنين، معللاً ذلك بأن القمر سيغرب قبل الشمس بـ5 دقائق. ولفت الشيخ "المنيع" إلى أن الشمس ستغرب يوم الاثنين الساعة الـ7:06، بينما يغرب القمر قبلها، وبالتحديد في تمام الساعة الـ7:01؛ ما يعني أن الهلال لن يكون في الأفق بعد غروب الشمس. واستدل "المنيع" على غروب القمر قبل الشمس بوقت اقتران القمر بالشمس، الذي أكد أنه سيكون بعد غروب الشمس بساعتين وست وعشرين دقيقة؛ وبالتحديد في تمام الساعة الـ9:31 من مساء أمس الاثنين. وعلمت "الخليج 365" أن لجان الترائي قامت بترائي هلال محرم مغرب الاثنين، وتم رؤيته من أحد المترائين في مرصد تمير، بينما لم يتمكن أي أحد آخر من مشاهدته في مرصد سدير، بمن فيهم المترائي والفلكي عبدالله الخضيري؛ وذلك بسبب كثافة الغيوم؛ إذ دخلت الشمس قبل الغروب في الغيوم، ولم يستطع المتراؤون مشاهدة الشمس وقت الغروب، فضلاً عن أن يشاهدوا الهلال. "الخليج 365" بدورها ترصد الآراء حول رؤية هلال محرم؛ لتُبيِّن سبب الجدل والخلاف، مع تأكيدها أن المرجع في إثبات دخول الشهر من عدمه لدى المحكمة المختصة، المخولة بالبت في ذلك، وتشدد على عدم الاستعجال في نفي أو إثبات دخول الشهر، وانتظار قرار المحكمة المختصة.

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