في ثالث مبارياته التجريبية ضمن معسكر البرتغال.. النصر يخسر ودية سيلتا فيغو

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 17 يوليو 2023, 10:53 مساءً

في ثالث مبارياته التجريبية ضمن معسكره التحضيري في البرتغال، خسر فريق النصر الأول لكرة القدم، مواجهة نظيره سيلتا فيجو الإسباني 0 / 5، على ملعب «القارف»، أمس الاثنين. انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي. فيما أجرى البرتغالي لويس كاسترو مدرب النصر تبديلاً مع بداية الشوط الثاني بخروج رونالدو وخالد الغنام ودخول محمد صهلولي وعبد الفتاح آدم. واضطر النصر إلى إكمال المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد عبد الإله العمري عند الدقيقة 51، وأجرى المدرب كاسترو تبديلاً اضطراريًا بدخول عبد الله مادو بديلاً للصربي مارسيلو بروزوفيتش الذي شارك مع الفريق للمرة الأولى. ويستمر معسكر النصر في البرتغال حتى 20 يوليو، على أن يغادر بعدها إلى اليابان للمشاركة في بطولة تجريبية يخوض خلالها مباراتين أمام باريس سان جيرمان الفرنسي وإنتر ميلان الإيطالي ضمن برنامج تحضيراته للموسم الرياضي المقبل.

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