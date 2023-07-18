شكرا لقرائتكم بطولة لسائق صهريج أخمد حريقًا أثناء مروره صدفة في حائل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - وثق مقطع فيديو مشهدًا بطوليًّا لمواطن يدعى عياد الغيثي يعمل سائق صهريج ماء في حائل، حيث قام بإطفاء حريق نشب في إحدى السيارات أثناء مروره صدفة من نفس الشارع.

وبين مقطع الفيديو آثار الحريق بالسيارة بأحد شوارع حائل بعد إخماد الحريق المشتعل، فيما غطت المياه الأرض نتيجة إخماد الحريق.

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وحقق مقطع الفيديو تفاعلًا واسعًا بين المواطنين، ومستخدمي موقع تويتر، مشيدين بموقفه البطولي، وسط دعوات له بأن يجزيه الله خير الجزاء.