شكرا لقرائتكم القبض على مواطن لنشره محتوى مرئيًّا مخالفًا للآداب العامة في الخبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - قبضت شرطة محافظة الخبر على مواطن لنشره محتوى مرئيًّا مخالفًا للآداب العامة.

وقال الأمن العام خلال مقطع فيديو عبر موقع تويتر: إن شرطة محافظة الخبر قبضت على مواطن لنشره محتوى مرئيًّا عبر مواقع التواصل الاجتماعي وهو يقوم بإيحاءات جنسية وغير أخلاقية، ما يعد مخالفًا للآداب العامة، ولنظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.

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ولفت الأمن العام إلى أنه جرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.