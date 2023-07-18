شكرا لقرائتكم الشؤون النسائية بالمسجد النبوي تثري تجربة الزائرات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أثرت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، ممثلة بالشؤون النسائية، تجربة الزائرات وتعريفهن بكل ما يقدم لهن من خدمات نوعية في رحاب المسجد النبوي، وذلك من خلال مبادرة “تطهير” التي خطط لتنفيذها الوكالة المساعدة للشؤون الخدمية والميدانية النسائية ممثلة بالإدارة العامة للشؤون الخدمية.

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التطهير والتعقيم

وذكرت الوكيل المساعد للشؤون الخدمية والميدانية النسائية أ. حنان العروي بأن هذه المبادرة والتي ستستمر إلى نهاية موسم الحج قد تم من خلالها عرض أدوات التطهير والتعقيم وتوضيح طرق استخدامها وإتاحة الفرصة للراغبات بالمشاركة في خدمة تطهير المسجد النبوي، ولتسهيل التواصل مع الزائرات غير المتحدثات باللغة العربية، وللتعريف بالمبادرة وأهدافها تم استقطاب فريق تطوعي للترجمة، وأضافت العروي بأن المبادرة لقيت إقبالًا من قاصدات المسجد النبوي، كما تزايدت أعداد المتطوعات للعمل، وذلك ضمن الفريق المخصص لتطهير المسجد النبوي.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس لخدمة المسجد النبوي وخدمة زائريه وقاصديه.