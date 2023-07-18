شكرا لقرائتكم وصول أكثر من 486 ألف حاج إلى المدينة المنورة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - بلغ عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة بعد أن أنعم الله عليهم بأداء مناسك الحج حتى اليوم، 486346 حاجاً من عدة جنسيات، قدموا عبر المنافذ الجوية والبرية وقطار الحرمين الشريفين.

إجمالي الوصول

وأوضحت إحصائية لجنة الحج والزيارة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة, أن إجمالي الواصلين للمدينة المنورة يوم أمس بلغ 26289 حاجاً.

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عمليات المغادرة

وأشارت الإحصائية فيما يخص عمليات المغادرة إلى أن اجمالي الحجاج المغادرين في طريقهم إلى بلدانهم بلغ 308743 حاجا، وبلغ عدد المغادرين لليوم 24370 حاجا، غادر منهم 20858 حاجا من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة عبر 101 رحلة، و 3496 حاجا من محطة استقبال الهجرة عبر 44 رحلة، و 16 حاجا عبر محطة قطار الحرمين الشريفين على متن 3 رحلات، فيما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى اليوم 177600 حاج من جنسيات مختلفة، وبلغت نسبة إشغال السكن بالمدينة المنورة 58٪؜ ، فيما استفاد من الخدمات الطبية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام لليوم 2008 حجاج.