انت الان تتابع ولي العهد يصطحب رئيس تركيا لدى مغادرته قصر السلام إلى مقر إقامته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - اصطحب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، البارحة، فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا لدى مغادرته قصر السلام بجدة إلى مقر إقامته.

وقدّم رئيس جمهورية تركيا سيارتَيْن كهربائيتَيْن (تركية الصنع) هدية لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد.

كانت هذه تفاصيل خبر ولي العهد يصطحب رئيس تركيا لدى مغادرته قصر السلام إلى مقر إقامته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.