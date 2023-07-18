وصول أكثر من 486 ألف حاج إلى المدينة المنورة

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محمد بن مسعود - الدمام - بلغ عدد الحجاج الذين وصلوا إلى المدينة المنورة بعد أن أنعم الله عليهم بأداء مناسك الحج حتى اليوم، 486346 حاجًّا من عدة جنسيات، قَدِموا عبر المنافذ الجوية والبرية وقطار الحرمين الشريفين.

وأوضحت إحصائية لجنة الحج والزيارة لحركة استقبال ومغادرة الحجاج في المدينة المنورة، أن إجمالي الواصلين للمدينة المنورة يوم أمس بلغ 26289 حاجًّا، وفيما يخص عمليات المغادرة، أشارت الإحصائية إلى أن إجمالي الحجاج المغادرين في طريقهم إلى بلدانهم بلغ 308743 حاجًّا، وبلغ عدد المغادرين لليوم 24370 حاجًّا، غادر منهم 20858 حاجًّا من مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة عبر 101 رحلة، و3496 حاجًّا من محطة استقبال الهجرة عبر 44 رحلة، و16 حاجًّا عبر محطة قطار الحرمين الشريفين على متن 3 رحلات؛ فيما بلغ عدد الحجاج المتبقين في المدينة المنورة حتى اليوم 177600 حاج من جنسيات مختلفة، وبلغت نسبة إشغال السكن بالمدينة المنورة 58%؛ فيما استفاد من الخدمات الطبية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام لليوم 2008 حجاج.

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