السعودية تتعاقد مع تركيا للاستحواذ على طائرات مسيَّرة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 يوليو 2023, 5:26 صباحاً

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، اليوم الثلاثاء، توقيع عقود استحواذ مع شركة "بايكار" التركية للصناعات الدفاعية، حيث ستتمكّن الوزارة من الحصول على طائرات مسيَّرة بموجبها. وأشار وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، إلى أن هذه الخطوة تأتي تتويجاً لمسار التعاون بين السعودية وتركيا في المجال الدفاعي والعسكري. وقال وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، عبر حسابه الرسمي على تويتر، "بتمكين ودعم سمو سيدي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-؛ سُعدت اليوم، بتوقيع الخطة التنفيذية للتعاون الدفاعي مع معالي وزير الدفاع الوطني في جمهورية تركيا السيد ياشار غولر، والتي تأتي تتويجاً لمسار التعاون بين البلدين الصديقين في المجال الدفاعي والعسكري". وتابع "كما جرى التوقيع على عقدي استحواذ بين وزارة الدفاع وشركة «بايكار» التركية للصناعات الدفاعية، تستحوذ بموجبهما وزارة الدفاع على طائرات مسيَّرة؛ بهدف رفع جاهزية القوات المسلحة، وتعزيز قدرات المملكة الدفاعية والتصنيعية".

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