انت الان تتابع كريستيانو.. الدوري السعودي يتفوق على الأمريكي وانتقالي للنصر قرار صائب وأرفض أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

صرّح قائد فريق النصر لكرة القدم، كريستيانو رونالدو، بأن الدوري السعودي لكرة القدم يتفوق على الدوري الأمريكي؛ وذلك بعد المباراة التجريبية التي جمعت فريقه مع سيلتا فيجو الإسباني، والتي خسرها النصر بنتيجة 0- 5.

وأثار تصريح رونالدو ردود فعل مختلفة في الأوساط الرياضية؛ خاصةً أنه جاء بعد يومين من إعلان نادي إنتر ميامي الأمريكي توقيع العقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وفي الوقت نفسه، استبعد رونالدو في حوار قصير نشرته "Record" الصحيفة البرتغالية، عودته إلى الكرة الأوروبية، وأشار إلى أن الدوري الإنجليزي هو الوحيد الذي يتفوق على باقي الدوريات الأوروبية.

وقال: "لن أعود إلى كرة القدم الأوروبية، الباب مغلق تمامًا عمري 38 عامًا الآن، ولديّ تحدٍّ أضع تركيزي عليه".