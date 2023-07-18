الشرقية.. بدء تطوير الحركة المرورية بطريق الخليج العربي وإغلاقه جزئياً

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 يوليو 2023, 5:29 صباحاً

أعلنت أمانة المنطقة الشرقية، بدء أعمال تطوير وتحسين الحركة المرورية بطريق الخليج العربي ودوّار الصدفة بالدمام. وأوضحت الأمانة، عبر حسابها على "تويتر"، أن أعمال التطوير والتحسين ستجرى على مراحل عدة، وسيتم البدء بإغلاق جزئي للطريق لعمل حارات للدوران قبل ميدان الصدفة وبعده. وأضافت: تتمثل أعمال تحسين وتطوير الحركة المرورية بطريق الخليج العربي في إلغاء إشارة المرور الضوئية بدوّار الصدفة، واستمرارية الحركة المرورية بطريق الخليج العربي، وإلغاء إشارة المرور الضوئية بتقاطع شارع العقيق، وتحويلها إلى نقطة دوران حر U-Turn بحارتَيْن للالتفاف وثلاث حارات مستمرة. وتابعت: كما سيتم استحداث نقاط دوران حر U-Turn بحارتَيْن للالتفاف بين دوّارَي الصدفة والأشرعة ونقطة دوران أخرى على الشارع الثامن عشر لتوافر الوصولية وتلبية احتياجات حركة المرور المختلفة.

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