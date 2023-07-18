انت الان تتابع تفاعلاً مع "الخليج 365".. "أمانة المدينة": خطط مشاريعنا مدروسة وآراء المواطنين محل عناية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 يوليو 2023, 5:38 صباحاً

قالت أمانة منطقة المدينة المنوّرة، إن جميع الخطط والعمليات والتأهيل في مشاريعنا تتم ضمن خطة مدروسة، ونراعي فيها تحقيق انسيابية الحركة وتطوير التقاطعات بهدف تحقيق الترابط بين الطرق الرئيسة، إضافة إلى خطة وأعمال أنسنة المدينة وتحسين المشهد الحضري بهدف الوصول إلى معايير جودة الحياة. وبيّنت أمانة المدينة في ردٍ تلقته "الخليج 365"، فيما نشرته تحت عنوان: «انحراف يحدث كارثة.. سؤال من "أمانة المدينة" عن التطوير يلقى انتقادات لاذعة»، ونقل مجموعة من آراء المواطنين حول المشاريع التنموية الجاري تنفيذها في المدينة المنوّرة والتي تنسجم مع مستهدفات برنامج أنسنة المدينة؛ مشيرة إلى أن تلك الآراء موضع العناية والاهتمام للوصول إلى أفضل المعايير التي تضمن تحقيق جودة الحياة للسكان والزوّار. وأوضحت "الأمانة"، أن خطة تحسين المشهد الحضري تشتمل على دراسة كثافة الحركة المرورية في المواقع المستهدفة وتهيئة ممرات المشاة وشبكة الفراغات العامة والمسطحات الخضراء وصولاً إلى تحقيق السلامة المرورية لمستخدمي الطريق كافة وتعزيز انسيابية الحركة. وأكّدت أن عمليات تأهيل وتطوير الطرق الرئيسة تتم ضمن خطة مدروسة ووفق مراحل زمنية يُراعى فيها تحقيق انسيابية الحركة وتطوير التقاطعات بهدف تحقيق الترابط بين الطرق الرئيسة، إضافة إلى خطة وأعمال أنسنة المدينة وتحسين المشهد الحضري بهدف الوصول إلى معايير جودة الحياة وتحقيق الترابط بين المواقع الحيوية في المدينة المنوّرة. وقالت "الأمانة" عن رغبة بعض المواطنين المشاركين في التقرير حول إيجاد ممرات آمنة للمشاة: "نود الإحاطة أن الأمانة تعمل بطريقة منهجية لإقرار المشاريع التطويرية في الأحياء السكنية وفق الأولويات المعتمدة، في إطار السعي لإيجاد مواقع مناسبة تسهم في تعزيز الصحة العامة لدى السكان وتعزّز الترابط المجتمعي بين الأفراد من خلال الفراغات العمرانية التي توفر فرصة لتنظيم الأنشطة والفعاليات الاجتماعية والترفيهية التي تلبي تطلعات واحتياجات المجتمع. وتابعت: "كما نرغب التأكيد أن أمانة منطقة المدينة المنوّرة تسعد باستقبال كافة ملاحظات واقتراحات السكان عبر المنصات الإلكترونية للأمانة أو عبر الهاتف الموحد (920011940) أو عبر البريد الالكتروني ([email protected])".

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