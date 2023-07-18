انت الان تتابع تعاملات الثلاثاء.. برنت يرتفع بنسبة 0.33% ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 يوليو 2023, 5:43 صباحاً

ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء بعدما تراجعت بنحو 4% على مدار الجلستين السابقتين، بعد بيانات النمو الاقتصادي الصينية الضعيفة. وحسبما نقلت "بلومبرج"، ذكر "وارن باترسون" رئيس إستراتيجية السلع لدى "آي إن جي جروب" في سنغافورة: تظهر بيانات الاقتصاد الكلي الصينية الأضعف من المتوقعة، واستجابة سوق النفط لها أن الطلب لا يزال الشاغل الرئيس للسوق. وتتوقّع إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجع إنتاج النفط الصخري الأمريكي إلى نحو 9.4 مليون برميل يومياً خلال أغسطس، فيما سيكون أول انخفاض شهري منذ ديسمبر 2022. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم سبتمبر بنسبة 0.33% أو 26 سنتاً إلى 78.76 دولار للبرميل، في الساعة 01:04 مساءً بتوقيت مكة المكرّمة. كما صعدت عقود الخام الأمريكي تسليم أغسطس بنسبة 0.39% أو 29 سنتاً عند 74.44 دولار للبرميل، بعدما انخفضت أمس 1.7%.

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