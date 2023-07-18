انت الان تتابع بالصور.. تجهيز شاحنات نقل كسوة الكعبة من مجمع الملك عبدالعزيز إلى المسجد الحرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 يوليو 2023, 5:53 صباحاً

أكملت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي؛ ممثلة في الادارة العامة للحركة والخدمات اللوجستية، استعداداتها لاستبدال كسوة الكعبة المشرّفة ونقلها من مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرّفة إلى المسجد الحرام. وتحقّقت الحركة من جاهزية شاحنات نقل الكسوة، وتطبيق إجراءات الأمن والسلامة. وتمّ رفع مستوى الجاهزية لنقل ثوب الكعبة المشرّفة عن طريق أسطول يتكوَّن من شاحنة خاصة لنقل كسوة الكعبة المشرَّفة، حيث تُطلى من الداخل بمادة خاصة للحفاظ على ثوب الكعبة وحمايته من التمزق أو إلحاق الضرر به. كما يتم تعقيم أسطول النقل وتجهيز سيارة احتياطية مرافقة للسيارة الرئيسة، وورشة متنقلة مدعومة بالطاقم الفني، كما جُهّزت حافلتان لنقل اَلصُّنَّاع والخيّاطين من مقر مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة إلى المسجد الحرام، وسيارة خاصة لنقل لجنة ثوب الكعبة المشرّفة.

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