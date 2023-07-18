انت الان تتابع الذهب يرتفع في المعاملات الفورية 0.3 % ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 يوليو 2023, 6:00 صباحاً

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم، مع انخفاض الدولار مقترباً من أدنى مستوياته في أكثر من عام، بينما ينتظر المتعاملون بيانات مبيعات التجزئة بالولايات المتحدة لمعرفة أثرها في السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. وبحسب "رويترز" ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 1959.54 دولار للأوقية، بينما زادت العقود الآجلة للذهب الأمريكي 0.4 في المائة إلى 1963.70 دولار. وتراجع الدولار مقتربا من أدنى مستوياته في أكثر من عام.. وانخفاض الدولار يجعل المعدن النفيس أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وقال كريستوفر وونج المدير التنفيذي وخبير إستراتيجيات الصرف الأجنبي لدى "أو سي بي سي"، إنه على الرغم من أن اجتماع "الفيدرالي" المقبل قد يبدّد جاذبية الذهب "فإن المجلس قريبٌ من إنهاء دورة التشديد النقدي". وارتفعت الفضة في السوق الفورية 0.1 في المائة إلى 24.87 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين 0.7 في المائة إلى 982.43 دولار، وقفز البلاديوم 1.1 في المائة إلى 1298.30 دولار.

كانت هذه تفاصيل خبر الذهب يرتفع في المعاملات الفورية 0.3 % لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.