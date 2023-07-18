انت الان تتابع "الزعاق": شهر المحرم لهذه السنة هو الأشد حرارة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 يوليو 2023, 6:52 صباحاً

أكّد خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق؛ أن شهر المحرم لهذه السنة هو الشهر الأشد حرارة. وأضاف الزعاق؛ أن شهر المحرم هو أول شهور السنة الهجرية وهي سنة قمرية تعتمد على رؤية الهلال في شهورها، وسُمي المحرم؛ لحرمته وقداسته عند العرب، وهو الشهر الذي يصل فيه الحجيج إلى أهاليهم، ولهذا حرّم العرب القتال قبل الحج وبعده بشهر وهو أحد الأشهر الأربعة الحرم. ولفت الزعاق؛ في فيديو على حسابه بتويتر، إلى أن شهر المحرم لهذا العام هو الشهر الأحمر؛ لأنه يحتوي بين دفتيه على الجوزة والمرزم والكليبين، وهذه هي جمرة زدحة القيظ، وفيه تغور المياه في الآبار، وترتفع الرطوبة على السواحل.

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