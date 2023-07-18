انت الان تتابع مخالف لكفاءة الطاقة.. "التجارة" تستدعي 5136 سخان ماء TATO ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة التجارة استدعاء 5136 سخان ماء "TATO" سنة الصنع 2022؛ لعدم مطابقته المواصفة القياسية السعودية لكفاءة الطاقة.

وأوضحت الوزارة أن الإجراء المطلوب هو مراجعة الشركة لترتيب موعد زيارة فني لسحب السخان المشمول، واسترداد مبلغ الشراء نقداً.

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