لا للحنيذ.. "وصفة الأكل الصحي للمصابين سابقاً بجلطات القلب" يقدّمها "النمر"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 يوليو 2023, 7:10 صباحاً

نصح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين الدكتور خالد النمر؛ مرضى القلب الذين أُصيبوا بجلطاتٍ سابقة بـ"تقليل" تناول الدهون الحيوانية؛ كالمفطح مندي، والحنيذ وغيرهما. ودعا "النمر"؛ عبر حسابه على "تويتر"، إلى "التركيز على الأكل الصحي الذي يشمل: كثيراً من السَلَطات بأنواعها، وخمس حصص من الفواكه يومياً". وتابع عن الأكل الصحي: "قليلٌ من الملح وقليلٌ من الدهون وقليلٌ من السكريات، مع صدور الدجاج، والأسماك، وحفنة من المكسرات".

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