انت الان تتابع في خشوع.. "الحج": لا تبالغ في رفع صوتك ويديك عند الدعاء لهذا السبب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تحت وسم #مكة_والمدينة_في_انتظاركم_بشوق، دعت وزارة الحج والعمرة، ضيوف الرحمن، إلى عدم المبالغة في رفع الصوت واليدين عند الدعاء؛ موضحة السبب.

وحثت الوزارة، عبر حسابها على "تويتر"، على الدعاء في خشوع وقالت: "ضيف الرحمن؛ اقتصد في دعائك ولا تبالغ في رفع صوتك ويديك عند الدعاء حتى لا تشوش على الآخرين صلاتهم".

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