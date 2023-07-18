انت الان تتابع "الغطاء النباتي": تجنب ارتكاب هذه المخالفات حتى لا تقع تحت طائلة العقوبات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 يوليو 2023, 7:33 صباحاً

حذّر المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، من عدة تصرفات تعد مخالفة ويغرّم مرتكبها مالياً. وأوضح المركز أنه يجب تجنَّب ارتكاب أي من هذه المخالفات لحماية الغطاء النباتي حتى لا تقع تحت طائلة العقوبات، حسب نظام البيئة واللائحة التنفيذية لمخالفات الاحتطاب. ولفت في إنفوجرافيك إلى أن قطع الأشجار والشجيرات، أو حرقها، وتجريد الأشجار من لحائها وبيع الحطب والفحم المحلي واستخدام وتخزين وجمع ونقل الحطب أو الفحم المحلي جميعها يعاقب مرتكبها بالغرامة المالية.

كانت هذه تفاصيل خبر "الغطاء النباتي": تجنب ارتكاب هذه المخالفات حتى لا تقع تحت طائلة العقوبات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.