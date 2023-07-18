مؤشر سوق الأسهم يتخطى حاجز الـ 11.800 نقطة لأول مرة منذ أكتوبر 2022

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 يوليو 2023, 7:49 صباحاً

تخطى مؤشر سوق الأسهم السعودي "تاسي"، اليوم، حاجز الـ 11.800 نقطة لأول مرة منذ أكتوبر 2022. وأمس أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس مرتفعاً 64.77 نقطة ليقفل عند مستوى 11780.27 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8 مليارات ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أمس 273 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 122 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 96 شركة على تراجع.

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