انت الان تتابع لزيادة الموثوقية والأمان.. "قوى": ربط الدخول للمنصة بخدمات "النفاذ الوطني" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

في إطار سعي المنصة إلى تعزيز التحول الرقمي، وتحسين تجربة المستفيدين؛ أعلنت "قوى" التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إمكانية إنجاز خدماتها، عبر منصة النفاذ الوطني الموحد، والاستفادة من العديد من الميزات الجديدة.

ولفتت "قوى" إلى أن ربط دخول مستخدمي المنصة بخدمة النفاذ الوطني الموحد؛ يدعم التوجهات الخاصة بسياسات التحول الرقمي الحكومي، ويرفع مستوى الموثوقية والأمان.

وأتاحت المنصة للمستفيدين من خدماتها والعملاء، خطواتٍ مُيَسّرة للدخول إلى "قوى" عبر بوابة "نفاذ" دون الحاجة لإنشاء اسم مستخدم وكلمة مرور خاصة بـ"قوى" من خلال: الدخول على موقع منصة "قوى"، ثم تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد، وإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالمستفيد للدخول على نظام "أبشر"، وبعدها إدخال رمز التأكيد المرسل، والتحقق من الرمز واختيار الخدمات المتاحة للمستفيدين.

وأطلقت المنصة عددًا من الميزات الجديدة، تهدف إلى التعزيز الرقمي وتحسين تجربة المستفيدين. وتَضمنت هذه الميزات إمكانية تغيير حجم الخط، وتبديل وضع التباين بين الألوان، بالإضافة إلى إمكانية الحصول على المحادثة الفورية للمساعدة والدعم الفني، كما تم توفير دعم لغة الإشارة لتمكين الأشخاص الذين يعانون من صعوبات السمع والبصر من الاستفادة من خدمات المنصة بشكل أفضل.

وتأتي هذه الميزات الجديدة كجزء من التزام المنصة بتحسين تجربة المستخدم وتوفير خدمات أفضل للمجتمع المستفيد.

وتعتبر منصة "قوى" خدمة إلكترونية تُقَدّمها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لتكون مستقبل سوق العمل السعودي وفق الضوابط والمعايير التي تضعها الدولة لتنظيم العمل وحماية مصالح العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء، بما يضمن حُسن سير العمل والحفاظ على حقوق أطرافه.