"إفريقيا الوسطى" تعلن دعمها لاستضافة الرياض إكسبو 2030.. ورسالة شفهية من "الملك" لـ "فوستين"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 يوليو 2023, 8:39 صباحاً

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، رسالة شفهية، إلى الرئيس فوستين توادير رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون المشترك. وقام بنقل الرسالة المستشار بالديوان الملكي أحمد بن عبدالعزيز قطان، خلال استقبال رئيس إفريقيا الوسطى له، اليوم في بانجي العاصمة. ونقل قطان، خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- له ولحكومة وشعب جمهورية إفريقيا الوسطى الصديقة، فيما حمله رئيس إفريقيا الوسطى تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية. وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض مجمل الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى دعم بلاده الكامل لطلب المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، فيما عبر قطان عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية السعودية لهذا الدعم الذي يأتي انطلاقًا من العلاقات المميزة بين البلدين، كما أعرب الرئيس عن ترحيب بلاده بعقد القمتين "القمة السعودية الإفريقية الأولى، والقمة العربية الإفريقية الخامسة" في المملكة العربية السعودية هذا العام.

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