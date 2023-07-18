انت الان تتابع خلل بعمود التوجيه.. "التجارة" تستدعي 889 مركبة "Grand Cherokee" حديثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة التجارة اليوم، استدعاء 889 مركبة جيب "2021- 2023" Grand Cherokee "2021- 2023" لخلل في عمود توجيه المركبة قد يؤدي إلى انفصاله؛ مما يزيد من احتمالية فقدان السيطرة على المركبة أثناء القيادة وخطر وقوع حادث.

وأوضحت الوزارة أن الإجراء المطلوب هو التحقق من شمول رقم هيكل المركبة من خلال Recalls.sa، والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.

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