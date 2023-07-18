انت الان تتابع الحدود الشمالية.. 6 من مروّجي المخدرات في قبضة "المكافحة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على (6) مواطنين بمنطقة الحدود الشمالية؛ لترويجهم مادتَي الحشيش والإمفيتامين المخدّرتَيْن، وجرى توقيفهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وأهابت الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية، و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.

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