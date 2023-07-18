انت الان تتابع أعضاء مواطنتين سعوديتين ومقيم مُتَوَفَيْن دماغياً تنقذ حياة 11 مواطناً ومواطنة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

نجح فريق المركز السعودي لزراعة الأعضاء في الحصول على موافقة ذوي (3) مُتَوَفَيْن دماغياً في كل من مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بالجوف، ومستشفى الملك خالد بنجران، إضافة إلى مستشفى قوى الأمن بمكة المكرّمة، تم تشخيص حالتهم وفق البروتوكول الوطني المعتمد لتشخيص الوفاة الدماغية، وذلك بالتبرع بأعضائهم لمصلحة مرضى القصور العضوي النهائي، حيث تمّ إنقاذ حياة (11) مواطناً ومواطنةً وإنهاء معاناتهم مع المرض.

وتضمنت العمليات إجراء عمليتَي زراعة قلب أنقذت حياة مواطنتيْن تبلغان من العمر 46 عاماً، و35 عاماً، وأنهت معاناتهما من مرض الفشل القلبي النهائي، وإجراء (3) عمليات زراعة كبد لمواطنين آخرين بلغوا من العمر 63 عاماً، و58 عاماً، و25 عاماً، أنقذت حياتهم وأنهت معاناتهم من مرض القصور الكبدي النهائي، كما تم إنقاذ حياة مواطنة تبلغ من العمر 56 عاماً من مرض القصور الرئوي النهائي بإجراء زراعة رئة لها، وتم إنهاء معاناة (4) مواطنين آخرين بلغوا من العمر 66 عاماً، و36 عاماً، و33 عاماً، و20 عاماً من مرض القصور الكلوي النهائي وجلسات الغسيل الدموي بإجراء عمليات زراعة كلى لهم، إضافة إلى إجراء عملية زراعة بنكرياس لمواطنة تبلغ من العمر 27 عاماً.