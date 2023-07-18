بالمصاحف الشريفة.. "الشؤون الإسلامية" تودع آخر أفواج ضيوف الرحمن

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محمد بن مسعود - الدمام - قدّمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد -ممثلة في فرعها في منطقة مكة المكرمة- هدية خادم الحرمين الشريفين من المصاحف الشريفة لآخر حجاج بيت الله الحرام المغادرين عبر ميناء جدة الإسلامي، والبالغ عددهم 2000 حاج وحاجة من الجنسية السودانية؛ حيث بلغ عدد المغادرين عبر ميناء جدة الإسلامي 6855 حاجًّا وحاجة.

وأشاد الحجاج المغادرون بالخدمات المقدمة لهم منذ وصولهم وحتى مغادرتهم إلى بلدانهم.

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