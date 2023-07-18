"الصحة": أكثر من 170 ألف عملية جراحية خلال النصف الأول من 2023م

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محمد بن مسعود - الدمام - أوضحت وزارة الصحة أنه تمّ إجراء أكثر من (170) ألف عملية جراحية روتينية (غير حرجة) في مختلف التخصّصات الجراحية خلال النصف الأول من عام 2023م.

وبيّنت الوزارة أن العمليات الجراحية التي أُجريت في المستشفيات التابعة لها في جميع مناطق ومحافظات المملكة بلغت (177.744)، شملت الجراحة العامة كأعلى تخصص في الإنجاز بنسبة 21%، يليها جراحة النساء والولادة بنسبة 13%، ثم جراحة العيون بنسبة 13%، مضيفة أن مركز عمليات الرعاية الثانوية والمتخصصة في المركز الوطني الصحي للقيادة والتحكم يقوم بالتعاون مع برنامج أداء الصحة بمتابعة ورصد قوائم الانتظار للعمليات الجراحية الروتينية، وضمان وصول الخدمة وجدولة العملية خلال 36 يوماً، وهو من أحد مستهدفات "الصحة"؛ لتعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات الصحية، حيث إن متوسط المرضى المضافين إلى قائمة الانتظار يقارب (24000) مريض شهرياً على مستوى مستشفيات الوزارة، فيما تُعد جراحة السمنة وجراحة الأسنان وجراحة الأنف والأذن والحنجرة وجراحة التجميل وجراحة الأطفال من أعلى التخصّصات في قوائم الانتظار.

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