المملكة تشارك في الاجتماع الثاني للمجموعة الخماسية بشأن الأوضاع في لبنان

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 يوليو 2023, 10:49 صباحاً

ترأس المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء الأستاذ نزار بن سليمان العلولا، أمس، وفد المملكة المشارك في الاجتماع الثاني للمجموعة الخماسية التي تضم (المملكة العربية السعودية، ودولة قطر، وجمهورية مصر العربية، والولايات المتحدة الأمريكية، والجمهورية الفرنسية)، بشأن الأوضاع في لبنان؛ وذلك في العاصمة القطرية الدوحة. وضَمّ وفد المملكة: الأمير منصور بن خالد بن فرحان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية لبنان وليد بن عبدالله بخاري. وناقش الاجتماعُ، الحاجة الملحّة للقيادة اللبنانية للتعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية، كما ناقشت الدول خيارات محددة فيما يتعلق باتخاذ إجراءات ضد أولئك الذين يعرقلون إحراز تقدم في هذا المجال، بالإضافة إلى التأكيد على أهمية تنفيذ العديد من الإصلاحات الاقتصادية تجاه لبنان وشعبه الشقيق. وأكدت المجموعة الخماسية الالتزام بسيادة لبنان واستقلاله؛ فيما شددت على الحاجة الماسّة إلى الإصلاح القضائي، وتطبيق سيادة القانون؛ لا سيما فيما يتعلق بالتحقيق في انفجار مرفأ بيروت عام 2020، مع حث القادة في لبنان، وكل الأطراف اللبنانية على اتخاذ إجراءات فورية للتغلب على المأزق السياسي الحالي. ونوّهت المجموعة الخماسية بأهمية تنفيذ الحكومة اللبنانية لقرارات مجلس الأمن الدولي والاتفاقيات والقرارات الدولية الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك الصادرة عن جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى الالتزام بوثيقة الوفاق الوطني (اتفاق الطائف) التي تضمن الحفاظ على الوحدة الوطنية والعدالة المدنية في لبنان.

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