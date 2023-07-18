طبيب سعودي في مستشفى بوسطن يتوصل إلى نتائج حديثة في الأمراض العصبية والصرع

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 يوليو 2023, 10:56 صباحاً

توصل الطبيب الباحث السعودي الدكتور محمد عاشور؛ المبتعث من جامعة جدة في تخصص أمراض الصرع في مستشفى بوسطن للأطفال التابع لجامعة هارفارد، المصنف الأول على مستوى الولايات المتحدة، إلى 3 نتائج بحثية حديثة في مجال الأمراض العصبية وأمراض الصرع، وما يتعلق بالإشارات الفسيولوجية والكهربائية في الدماغ. جاء ذلك بعدما نشر تلك الأبحاث في مجلات علمية محكمة، وهي Pediatric Neurosurgery، Canadian Journal of Clinical Neuroscience، Heliyon. وأوضح الدكتور محمد عاشور؛ أن تلك الأبحاث شملت علاقة بعض نتائج تخطيط الدماغ لدى الأطفال وبعض أمراض الصرع، وتعد حالة نادرة لمرض جيني له علاقة بتشوّهات خلقية واعتلال بالأوردة الدماغية، حالة نادرة لمرض هيراياما وعلاقته باعتلال أوردة الدماغ والطرق الجراحية لعلاجها. وأضاف أن البحث الأول أجري على 191 مريضاً، و98 طفلاً سليماً للمقارنة، حيث تم التوصل إلى علاقة بعض النتائج الشائعة لتخطيط الدماغ، وبعض أمراض الصرع، وكذلك علاقتها بنتائج الرنين المغناطيسي، وتعريف طبيب الأعصاب بالحالات التي تتطلب إجراء رنين مغناطيسي لاستبعاد بُعد الجلطات والمشكلات التكوينية في الدماغ، فيما كان البحث الثاني عن علاقة مرض تشوّهات الدماغ والمرتبط بالتحول الجيني PIK3CA وجلطات الأوعية الدموية بالدماغ لدى المواليد، وتوصل إلى الإسهام بتعريف الأطباء بضرورة استبعاد حالات جلطات الأوعية الدموية وعلاجها لدى المواليد المصابين بهذا المرض. وذكر "عاشور"؛ أن البحث الثالث ركّز على علاقة مرض هيراياما وتشوه الأوعية الدموية، وكذلك الطرق الجراحية للعلاج، وتوصل إلى نتائج ذكرت علاقة هذين المرضين النادرين والطرق الجراحية الفعالة.

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