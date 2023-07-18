انت الان تتابع الأسواق مليئة بأنواع متفاوتة.. "لتبقى": أحسِن اختيار إطار السيارة لتضمن الأمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في :

دعت الحملة الوطنية لترشيد استهلاك الطاقة "لتبقى" قائدي المركبات إلى الإلمام بجميع المعلومات حول إطارات السيارات قبل شرائها، مشيرةً إلى أن الأسواق السعودية مليئة بشتى الأنواع التي تتفاوت في المزايا والمواصفات الفنية التي تتمتع بها.

وأوضحت الحملة أهمية اختيار الأنواع الواقعة في النطاق الأخضر بسحب بطاقة كفاءة الطاقة، وقالت: إن تلك الأنواع تكون آمنة، كما توفر في استهلاك الطاقة أكثر من غيرها.

وشددت على اختيار إطارات السيارة بحسب الأحجام والمقاسات التي توصي بها الشركة المصنعة للسيارة، وتؤكد أن ذلك يُطيل عمر الإطار من جانب، ويحافظ على أجهزة السيارة من جانب آخر.

وأكدت الحملة ضرورة عدم تحميل السيارة بأكثر من حمولتها، وقالت: إن الحمولة تؤثر على إطارات السيارة، وتؤثر في عمرها الافتراضي.

وذكرت "لتبقى" أن بطاقة كفاءة استهلاك الطاقة تعتبر من أهم الأشياء التي يجب أن ينظر إليها المشتري عند البحث عن إطار جديد، وقالت: إن قائد السيارة ينبغي عليه أن يكون ملماً بجميع البيانات التي تحتويها بطاقة كفاءة الطاقة؛ حتى يكون قادراً على اختيار الإطار المناسب لسيارته.