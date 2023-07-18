انت الان تتابع لجهودهم في حماية المجتمع.. أمير القصيم يكرّم عدداً من منسوبي "مكافحة المخدرات" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 يوليو 2023, 11:20 صباحاً

ثمّن الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم جهود منسوبي مكافحة المخدرات بالمنطقة، التي أسهمت في تحقيق العديد من الإنجازات الأمنية، والقضاء على هذه الآفة وحماية الوطن والمجتمع، بالإضافة إلى تنفيذ المبادرات التوعوية بمخاطر المخدرات على الفرد والمجتمع، مبدياً تقديره لما يقومون به من أعمال مميزة؛ لتحقيق ما تهدف إليه القيادة في هذا الجانب الأمني المهم. جاء ذلك خلال تكريمه بمكتبه بالإمارة اليوم عددًا من منسوبي مكافحة المخدرات بالمنطقة نظير جهودهم المميزة في ضبط عدد من القضايا، بحضور وكيل الإمارة الدكتور عبدالرحمن الوزان، ووكيل إمارة القصيم للشؤون الأمنية فهد العبدالقادر، والوكيل المساعد للحقوق بالإمارة صالح البرادي ومدير مكافحة المخدرات بالمنطقة العميد فواز الذيابي. وعبّر العميد "الذيابي" عن شكره وتقديره لأمير القصيم على حرصه ومتابعته لكل عمل يسهم في تحقيق النجاحات المرتبطة بالحفاظ على المجتمع من آفة المخدرات.

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