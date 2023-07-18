مجموعة الـ20: مواجهة التغير المناخي تتطلب إنفاق 3 تريليونات سنوياً

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت لجنة تابعة لمجموعة العشرين في تقرير، اليوم (الثلاثاء)، أنه سيتعين إنفاق حوالي 3 تريليونات دولار سنوياً إلى غاية عام 2030، من أجل الاستثمار في مجال العمل البيئي ومواجهة تغير المناخ.

وكُلِفت اللجنة المستقلة، التي يترأسها الاقتصاديان لورانس سامرز (الولايات المتحدة) وإن كيه سينج (الهند)، من قبل مجموعة العشرين؛ لاقتراح إصلاحات للمصارف التنموية متعددة الأطراف، مع التركيز على زيادة التمويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتغير المناخي، وفقاً لـ"رويترز".

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