"مجموعة العرب" للاستثمارات الصحية تستحوذ على مختبر "آي جين" للتكنولوجيا الحيوية كخطوة غير مسبوقة بالقطاع الخاص

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 يوليو 2023, 11:54 صباحاً

في خطوة غير مسبوقة ولأول مرة في القطاع الخاص، "مجموعة العرب" تقوم بتوطين فحص الجينات والأمراض الوراثية والأورام عبر الاستحواذ وتشغيل مختبر آي جين الوطني، والذي يقدّم الحلول المبتكرة للسيطرة على الأمراض الوراثية والأورام السرطانية؛ حيث يسهم في بناء أول خريطة وراثية للمجتمع السعودي عبر استخدام أحدث تقنيات التنميط الجيني؛ وذلك لتقليل تكلفة الرعاية الصحية من خلال توفير التشخيص والعلاج محلياً وفي أسرع وقت ممكن. كما يقوم بتطوير مجال التشخيص الطبي عبر توطين المعرفة في مجال الجينوم والتقنيات الحيوية والمعرفة الوراثية للصناعات الدوائية وتحليل البيانات الضخمة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي؛ للوصول إلى الرفاهية الصحية، لذا تم تصميم المركز على حسب الاشتراطات الدولية، مدعوماً بأحدث الأجهزة التشخيصية، والذي يقوم على تشغيلها نخبة من الاستشاريين السعوديين والكفاءات الوطنية من ذوي الخبرات المتعددة؛ لتحقيق التكامل في الخدمات المنشودة، والتي تتعدى حدود تشغيله حدود المملكة؛ لتمتد إلى دول الخليج والمنطقة العربية والإفريقية. وتم التوقيع بحضور الرئيس التنفيذي للمجموعة الأستاذ عبدالرحمن الشهراني، ومؤسس مختبر آي جين الدكتور برهان فاخرجي، وممثلين من الفريق الطبي لكل من طرفي الاتفاقية. من جانبه، صرّح رئيس مجلس إدارة مجموعة العرب للاستثمارات الصحية الأستاذ محمد شبّاب المطيري عن مستقبل مشرق وواعد في ظل رؤية تمكين وتوطين للقدرات والكفاءات السعودية بدعم من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، لتصبح الدولة في مصافّ الدول الكبرى في التطور الطبي التقني. الجدير بالذكر أن المختبر يحتوي على مركز أبحاث وتطوير يخدم العلم وطلاب العلم، ومجهز بأحدث التجهيزات التعليمية الطبية.

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