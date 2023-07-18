انت الان تتابع الحساب الرسمي لـ"مساند" على "تويتر": نواجه مشكلة تقنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - كشف الحساب الرسمي لخدمات العمالة المنزلية في المملكة "مساند" عن وجود مشكلة تقنية مؤقتة في الوقت الحالي تتعلق بالحساب الرسمي له في "تويتر".

وقال "نساند": يسعدنا خدمتكم من خلال قنوات التواصل الإضافية في "مساند": الرقم الموحد: 920002866، والبريد الإلكتروني: [email protected]

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