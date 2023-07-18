انت الان تتابع بودكاست استثنائي.. انطلاق "طاولة" لتعريف اليافعين بآفاق الإبداع الثقافي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أطلقت وزارة الثقافة، اليوم، بودكاست بعنوان "طاولة"، الذي سيتناول في حلقات صوتية ومرئية قطاعًا ثقافيًّا في كل حلقة؛ ليناقش بصورةٍ قريبة وعملية نواحي متنوعة من اهتمامات الجيل الناشئ عبر التجارب والزيارات الميدانية، ولقاءات الخبراء الثقافيين، والإجابة عن التساؤلات، واستعراض الفرص، والكشف عن الكنوز الثقافية لليافعين، في مساحةٍ تستوعب تطلُّعات الجيل القادم بأسلوب حواري مشوّق.

وجاء اختيار اسم "طاولة" على هذا البودكاست؛ لأن الطاولة تعدّ إحدى وسائل التقاء الناس بعضهم ببعض في أيّ مشهد حواري ثقافي، بهدف أن يكون البودكاست منطلقًا لاعتزاز اليافعين بشخصيتهم الوطنية، ودافعًا لإثرائهم الثقافي، إلى جانب سعيه إلى تقديم الثقافة بمفهومها الحقيقي كإحدى أهم المهارات الضرورية في القرن الحادي والعشرين.