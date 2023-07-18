جازان.. "يزن الغيثي" يفوز ببطولة "الووشو كونغ 2023"

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 يوليو 2023, 1:49 مساءً

حقّق اللاعبُ يزن ماجد الغيثي الشمري، من نادي الوطن الرياضي بمحافظة ضمد بمنطقة جازان؛ المركزَ الأول بمختلف الأوزان في فئة الناشئين، وذلك في بطولة المملكة للووشو كونغ 2023 التي أقيمت في جدة خلال الفترة من 12-15 يوليو الحالي. وشملت الفعاليات بطولة الساندا تحت ١٨ سنة وفوق ١٨ سنة سيدات ورجال، وبطولة الأساليب لجميع الأعمار، وفحص الأحزمة، ودورة صقل المدربين والحكام السعودية، وأقيمت في النادي الأهلي بمدينة جدة. يشار إلى أن الذي درَب الفريق هو السيد محمد غنيم، وتابعه إداريًّا علي عطيف هوداني.

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