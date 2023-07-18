انت الان تتابع "فهد العريكان" يتعرّض لوعكة صحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 يوليو 2023, 2:18 مساءً

يرقد الشيخ فهد بن ناصر العريكان على السرير الأبيض، بمستشفى سليمان الحبيب، فرع السويدي؛ إثر وعكة صحية تعرّض لها. والشيخ "العريكان" هو والد: "محمد"، و"ناصر"، و"عبدالعزيز"، و"عبدالله"، و"عريكان". "الخليج 365" تتمنّى له الشفاء العاجل، داعية الله، عز وجل، أن يجمع له بين الأجر والعافية.

كانت هذه تفاصيل خبر "فهد العريكان" يتعرّض لوعكة صحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.