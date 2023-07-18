روسيا تعلن تقدم قواتها مسافة 1.5 كم في شمال شرق أوكرانيا

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم (الثلاثاء)، أنّ قوّاتها تقدّمت مسافة كيلومتر ونصف الكيلومتر خلال هجمات شنّتها قرب كوبيانسك في شمال شرق أوكرانيا.

وقالت الوزارة في بيان: "في منطقة كوبيانسك، تواصل وحدات التجمّع الغربي بنجاح عمليات هجومية، وسُجّل حتى الآن تقدّم على خط الجبهة بعرض كيلومترين وبعمق كيلومتر ونصف الكيلومتر"، وفقاً لـ"فرانس برس".

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