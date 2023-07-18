انت الان تتابع وضع "ترامب" تحت تحقيق جنائي بشأن الهجوم على الكونجرس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 يوليو 2023, 3:04 مساءً

أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم "الثلاثاء"، أن المحقق الخاص جاك سميث أبلغه بأنه موضع تحقيق جنائي في جهود قلب نتيجة انتخابات 2020؛ بحسب ما ذكرت شبكة "سي إن إن". وقال "ترامب" في منشور على "تروث سوشيال": "المختل جاك سميث، المدعي العام الخاص بوزارة عدل جو بايدن، أرسل خطابًا يقول فيه: إنني موضع تحقيق لجنة محلفين كبرى بشأن 6 يناير "الهجوم على مبنى الكونجرس"، ومنحني 4 أيام للمثول أمام لجنة المحلفين، وهو ما يعني دومًا اعتقالًا وتوجيه اتهام". وتلقى "ترامب" خطابًا سابقًا هذا العام، من جاك سميث، قبيل توجيه الاتهام له في التحقيق الخاص بإساءة التعامل مع الوثائق السرية.

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