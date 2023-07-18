انت الان تتابع القادم من لانس الفرنسي وبعقد يمتد إلى 2026.. "فوفانا" نصراوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 يوليو 2023, 3:18 مساءً

أعلن نادي النصر السعودي، اليوم الثلاثاء، تعاقده رسمياً مع لاعب خط الوسط الإيفواري سيكو فوفانا قادماً من صفوف لانس الفرنسي، وذلك بعقد يمتد إلى 2026. ويعد اللاعب البالغ من العمر 28 عاماً ثاني صفقات النادي السعودي في الانتقالات الصيفية الحالية، بعدما ضم الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش من إنتر ميلان الإيطالي. وبدأ فوفانا مسيرته في أكاديمية لوريان الفرنسي ثم التحق برديف مانشستر سيتي الإنجليزي، ولعب أيضاً مع فولهام في إنجلترا، وارتدى قميص باستيا في بلاده ثم أودينيزي الإيطالي قبل انضمامه إلى لانس.

كانت هذه تفاصيل خبر القادم من لانس الفرنسي وبعقد يمتد إلى 2026.. "فوفانا" نصراوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.