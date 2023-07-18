"النيابة العامة": النظام أعفى مرتكبي جرائم الاحتيال المالي من العقوبة حال مبادرتهم بإبلاغ السلطة المختصة

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 يوليو 2023, 3:29 مساءً

أوضحت النيابة العامة أن نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة أعفى مرتكبي جرائم الاحتيال المالي من العقوبة، حال مبادرتهم بإبلاغ السلطة المختصة قبل وقوع الضرر، أو ساهم الإبلاغ في ضبط بقية الجناة. وتفصيلًا، قالت النيابة العامة: "للمحكمة المختصّة أن تعفي من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام كلَّ من بادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصّة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر". وتابعت: "إنْ كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعيّن للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم".

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