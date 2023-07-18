انت الان تتابع بتوصية من المدرب "خيسوس".. الهلال يرغب في التعاقد مع "لويس دياز" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 يوليو 2023, 3:32 مساءً

كشفت صحيفة "ريكورد ديلي" البرتغالية عن أن الهلال ينوي التعاقد مع الكولومبي لويس دياز، مهاجم ليفربول الإنجليزي، بطلب من مدرب الفريق البرتغالي "خيسوس". وأفادت الصحيفة البرتغالية بأن مسؤولي الهلال على استعداد لتقديم مبلغ قدره 50 مليون يورو مقابل الحصول على خدمات اللاعب الكولومبي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية. وأشارت الصحيفة إلى أنه من غير المرجح أن يوافق ليفربول على بيع اللاعب، وخاصة أنه لاعب يحبّه يورغن كلوب مدرب الفريق الإنجليزي. ونجح الهلال خلال الموسم الصيفي الجاري في التعاقد مع لاعب خط الوسط، البرتغالي روبن نيفيز، قادمًا من وولفرهامبتون واندررز الإنجليزي، والمدافع السنغالي خاليدو كوليبالي من تشيلسي، والصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، قادمًا من لاتسيو الإيطالي. يلعب لويس دياز صاحب الـ26 عامًا، في صفوف ليفربول منذ 2022، قادمًا من بورتو البرتغالي، الذي لعب له لمدة موسمين، كما يلعب للمنتخب الكولومبي منذ 2018.

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