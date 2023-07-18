أمير الشرقية يوجه بتقديم الرعاية الكاملة للمصابين في تصادم مركبتين بالبطحاء

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محمد بن مسعود - الدمام - وجّه أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز بمتابعة حالة المصابين وتقديم كافة سبل الرعاية الصحية لهم، وتسهيل إجراءات نقل المتوفين في الحادث الذي وقع اليوم على طريق (البطحاء- حرض) بين مركبتين إحداهما سعودية والأخرى إماراتية.

وقد باشرت دوريات أمن الطرق بطريق (البطحاء - حرض) وفرق الدفاع المدني والهلال الأحمر حادث التصادم، حيث ضمّت المركبة الأولى عائلة مكونة من سبعة أشخاص، فيما ضمت المركبة الثانية عائلة مكونة من 12 شخصاً وقد نتج عن الحادث وفاة خمسة أشخاص -رحمهم الله- وإصابة ثمانية، واحتراق إحدى المركبتين.

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