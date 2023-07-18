انت الان تتابع موسى ديابي يوافق على عرض "النصر" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 يوليو 2023, 4:28 مساءً

كشفت تقارير صحفية عن قبول الفرنسي موسى ديابي لاعب نادي باير ليفركوزن الألماني عرض نادي النصر للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ووفقاً للصحفي الإيطالي "رودي غاليتي" فإن اللاعب الفرنسي موسى ديابي قبِل عرض النصر، حيث يقوم الأخير بتجهيز عرض رسمي وإرساله لناديه باير ليفركوزن الألماني. وقال الصحفي الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورت"، في تدوينة عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر": "موسى ديابي قبِل عرض النصر، وأعطى الضوء الأخضر لبدء المحادثات مع ناديه باير ليفركوزن الألماني". وأضاف: "يقوم نادي النصر الآن بإعداد عرض رسمي سيتم إرساله إلى نادي باير ليفركوزن الألماني في الساعات القليلة القادمة". وسجل موسى ديابي 14 هدفاً وصنع 11 في 48 مباراة مع باير ليفركوزن الموسم المنقضي، ما جذب اهتمام عدة أندية بينها النصر. وتدرج ديابي في باريس سان جيرمان قبل أن ينضم معاراً إلى كروتوني، ثم انتقل بشكل نهائي لباير ليفركوزن في 2019 مقابل 15 مليون يورو. ويلعب موسى ديابي البالغ من العمر 24 عامًا، لصفوف باير ليفركوزن منذ 2019، كما يلعب للمنتخب الفرنسي منذ 2021، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 50 مليون يورو بحسب موقع "ترانسفير ماركت" العالمي.

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