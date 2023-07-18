"تعليم القويعية" تدعو أولياء أمور الطلبة المستجدّين لمراجعة الرعاية الصحية

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محمد بن مسعود - الدمام - دعت إدارةُ تعليم القويعية، مؤخرًا، ممثلة في الشؤون الصحية المدرسية؛ أولياءَ أمور الطلبة المستجدّين لمراجعة مراكز الرعاية الصحية الأولية؛ لإجراء فحص اللياقة الطبية واستكمال التطعيمات الأساسية، وتوثيقها إلكترونيًّا عبر تطبيق صحتي أو عيادات توثيق التطعيمات في مراكز الرعاية الأولية.

وأوضحت "تعليم القويعية" عبر حسابها الرسمي في منصة "تويتر"، أن ذلك عن طريق حجز موعد عبر تطبيق "صحتي"، عيادة طب الأسرة، وتأكيد الحجز في مركز الرعاية الأولية، ويتم التوثيق إلكترونيًّا.

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