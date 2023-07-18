إبقاء حاكم مصرف لبنان رهن التحقيق والحجز على ممتلكاته

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 يوليو 2023, 4:46 مساءً

استجوب القاضٍ اللبناني شربل أبو سمرا، اليوم (الثلاثاء)، حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لمدة ساعتين ونصف الساعة، على خلفية اتهامه في جرائم اختلاس وغسيل أموال، وأمر بـتركه رهن التحقيق، وإرجاء الجلسة إلى الثلاثاء المقبل. في السياق نفسه، ذكر مصدر قضائي طلب عدم كشف هويته لكونه غير مخول التصريح لوسائل الإعلام، أن رئيس دائرة التنفيذ في بيروت القاضي غابي شاهين، أمر بالحجز الاحتياطي على ممتلكات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وفقاً لـ"فرانس برس". وأضاف أن الحجز شمل عقارات وشققاً سكنية فخمة يملكها في بيروت وجبل لبنان والبترون، بالإضافة إلى عدد من السيارات.

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