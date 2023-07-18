انت الان تتابع للفت الانتباه للحصار.. ممثّل الاتحاد الأوروبي يحلّق بمظلّة قبالة ساحل غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 18 يوليو 2023, 4:50 مساءً

حلّق ممثل الاتحاد الأوروبي لدى السلطة الفلسطينية، سفين كون فون بورجسدورف، في نهاية ولايته، بمظلّة قبالة ساحل غزة؛ في مغامرة نادرة هدفها لفت الانتباه إلى القطاع الفلسطيني المحاصر؛ بحسب ما أوردت "رويترز"، اليوم "الثلاثاء". وأظهر مقطع مصور نشرته بعثة الاتحاد الأوروبي على الإنترنت، "بورجسدورف" وهو يحلّق قبالة جرف رملي بارتفاع سبعة أمتار وفوق البحر المتوسط، بعد أن واجه صعوبة في بداية الأمر حتى تمتلئ مظلّته بالهواء الكافي. وقال "بورجسدورف" الذي يختتم فترة ولايته في المقطع المصور: "بمجرد أن تكون فلسطين حرة، وغزة حرة، بوسع المرء القيام بالشيء نفسه تمامًا". وأضاف: "هذا هو سبب إقدامي على ما قمت به؛ لأرشدكم إلى الطريق للأمام. وسنعمل من أجل ذلك، ما رأيكم؟". من جهته أوضح متحدث باسم مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس، الذي شارك في الرحلة؛ أن التحليق جرى الأحد الماضي. وبيّن أن "بورجسدورف" ارتفع 50 مترًا في الهواء لمدة خمس دقائق على الأقل، وأنه لم يخطر إسرائيل بالنشاط المحلي والرياضي البحت.

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